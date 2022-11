Há 14 foragido, homem é condenado a 22 anos por feminicídio

O réu agiu por motivo torpe, em razão de não aceitar o rompimento do relacionamento que mantinha com a vítima

Foragido da Justiça desde 2007, um homem foi condenado a 22 anos de prisão por assassinar a então companheira. Ele foi encontrado em 2021, no Pará, após tentar praticar outro feminicídio.

Ivan Pereira Pires surpreendeu Edinalva Rosa Dourado em uma chácara do Núcleo Rural Ponte Alta, no Gama, e a esfaqueou.

Os jurados aceitaram as qualificadoras propostas pelo Ministério Pùblico do DF e Territórios (MPDFT): o réu agiu por motivo torpe, em razão de não aceitar o rompimento do relacionamento que mantinha com a vítima; e com emprego de recurso que dificultou a defesa da ex-companheira, que foi atacada no interior de um pequeno cômodo da casa onde moravam, ficando impossibilitada de sair.