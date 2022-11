Segundo a Caesb, cada consumidor deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário

A região de Planaltina ficará sem água nesta quarta-feira (09). Segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), serão realizados serviços de melhoria no sistema de abastecimento.

A rede será interrompido das 7h às 23h59 nas regiões da SNO conjuntos A, B, C, D, E, SNO AE, todo o SLE, todo o SCE, Horta Comunitária, Vila Vicentina, Arapoanga e Hospital Regional de Planaltina (HRP).

A empresa lembra que, de acordo com o artigo 50º, da Resolução 14 da Adasa, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal, cada consumidor deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário. Com isso, os usuários não serão afetados pela interrupção no fornecimento de água.

Ainda segundo a Resolução 14, o usuário é responsável pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água, e posteriormente pela limpeza e desinfecção semestral do reservatório predial.

As informações são da Agência Brasília