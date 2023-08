Carro bate em pilastra de casa e varanda desaba no Gama

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a equipe chegou pouco depois do acidente. Ninguém se feriu

Ao tentar estacionar o carro na garagem de casa, um homem acabou colidindo com uma das pilastras de sustentação da varanda, que acabou desabando em cima de dois carros. O caso aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (24), no Gama.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a equipe chegou pouco depois do acidente. Ninguém se feriu.

Após averiguar possíveis vítimas, os militares tentaram identificar possíveis riscos de novas quedas. Sem encontrar nenhum ponto, a equipe deixou o local aos cuidados do morador.