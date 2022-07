Acusado de esfaquear vítima por motivo fútil é condenado a 20 anos de prisão

O crime aconteceu na noite do dia 9 de julho de 2021, em via pública do Morro da Cruz, em São Sebastião/DF

Em sessão de julgamento realizada nessa quinta-feira, 28/7, o Tribunal do Júri de São Sebastião, condenou Marco André Batista da Silva a 20 anos de prisão, em regime inicial fechado, por tentar matar um homem com golpes de faca, após desentendimento.

O crime aconteceu na noite do dia 9 de julho de 2021, em via pública do Morro da Cruz, em São Sebastião/DF. Segundo a denúncia do MPDFT, o delito foi cometido por motivo fútil, em decorrência de desentendimentos entre pessoas sob efeito de álcool.

A conduta do acusado foi avaliada de forma negativa pelo Juiz Presidente do Júri, tendo em vista que, no momento da prática do crime, ele estava cumprindo pena por conta de outra condenação, o que o qualifica como portador de maus antecedentes.

O réu respondeu ao processo preso e não poderá recorrer em liberdade. Para o juiz, as razões que justificaram a prisão cautelar do réu ainda se mantêm íntegras: “notadamente em razão da gravidade concreta do fato objeto deste processo e das inúmeras condenações anteriores, o que indica possível reiteração criminosa por parte dele”, afirmou o magistrado.