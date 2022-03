Governador Ibaneis assina ordem de serviço para obras na DF-205

“É um dos locais mais abandonados, difícil para se fazer obras, sem dúvidas, por conta das questões ambientais da região”, destacou

Por Maria Eduarda Cardoso

Na manhã deste sábado (19), o Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, participou da solenidade para assinatura da ordem de serviço das obras na DF-205 e implantação de iluminação pública de LED.

Na ocasião, estavam presentes o vice-governador Paco Britto, o Secretário de Governo José Humberto Pires, a deputada Celina Leão, o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal Rafael Prudente, o deputado Robério Negreiros, o Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia Gilvan Máximo e outras autoridades.

A deputada Celina Leão destacou a importância de manutenção para o avanço da região. “A Fercal, hoje, recebe o Governo do Distrito Federal com obras. Não é com promessas. Contem conosco, com o Governador Ibaneis e vamos avançar”, completou.

Com a primeira assinatura, são autorizadas as obras que atenderão a demanda de recapeamento da DF 205 oeste, no entroncamento com a DF 150 e o Centro Educacional Fercal. Já na segunda, é proporcionado a instalação das Lâmpadas de LED em trechos da DF 150 até o posto Contagem, da DF 205 leste até a Comunidade Queima Lençol e da DF 205 Oeste até a comunidade Boa Vista.

O Governador Ibaneis em seu discurso diz que pretende atender as demandas da região Fercal e atua em prol da população. “Eu tenho certeza que até o final desse mandato nós vamos ter muita coisa entregue aqui na Fercal. É um dia memorável porque estamos aqui fazendo entregas para uma população que merece e isso tudo é feito da união de um Governo. Esse nosso Governo trabalha unido”

Ele ainda explicou o motivo da dificuldade em fazer obras na região. “É um dos locais mais abandonados, difícil para se fazer obras, sem dúvidas, por conta das questões ambientais da região”, destacou.

Fotos: Renato Alves / Agência Brasília