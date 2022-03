Operação envolve policiais acerca de mala ‘suspeita’ abandonada no Riacho Fundo

Foi acionado Operação Petardo, contando com as ações as equipe do 28º BPM, bem como do esquadrão de bombas do BOPE

O Batalhão de Operações Policiais Especiais foi acionado ás 9h06 neste sábado (19), na QC 4, em frente ao Condomínio Residencial Riacho Fundo 17, RF II. A ação foi acerca de mala “suspeita” abandona em frente ao Condomínio 17. Leia também Suspeito de homicídio de professor é preso furtando cabos de energia

Policial militar salva bebê engasgado na Estrutural

PMDF encontra 11Kg de maconha dentro de veículo em Samambaia Os policiais do 28º BPM compareceram ao local, e com o apoio de área foi realizado o isolamento dos perímetros do objeto. Estiveram presentes no apoio e isolamento prefixos do CBMDF. Foi acionado Operação Petardo, contando com as ações as equipe do 28º BPM, bem como do esquadrão de bombas do BOPE. A mala encontrava-se vazia e a operação foi encerrada. Confira: CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE