Governador fala sobre iniciativas no Jardim Botânico

Região terá novos espaços, como loja de conveniência e restaurante. Ambientes serão concedidos à iniciativa privada

O governador Ibaneis Rocha esteve neste sábado (2) no Jardim Botânico para inaugurar novos espaços na região. Foram entregues à população um laboratório multidisciplinar de reprodução in vitro, um restaurante, uma praça de alimentação e uma loja de souvenir.

Ibaneis ressaltou que os espaços, exceto o laboratório, serão de responsabilidade de empresas privadas. “Esses ambientes serão concedidos, salvo o laboratório, para que a iniciativa privada explore e dê mais conforto para todos aqueles que vêm passear aqui no Jardim Botânico, que é um dos lugares mais bonitos do Distrito Federal”, exaltou. O investimento nestas ações foi de R$ 500 mil.

Uma das lojas inauguradas hoje. Foto: Lúcio Bernardo Jr/ Agência Brasília

O chefe do Executivo local também comemorou o fato de há tempos não ocorrer incêndios na região e ressaltou a contratação de brigadistas por parte do Instituto Brasília Ambiental (Ibram). “Tivemos esse ano a felicidade de não ter nenhuma queimada. Já vamos para três anos que não tivemos nenhuma queimada no Jardim Botânico.”

“Temos dentro da nossa cidade uma joia raríssima, o Jardim Botânico de Brasília. E estou muito feliz em verificar de perto as obras que foram feitas no local de ampliação, renovação e criação de novos espaços”, escreveu o governador, no Twitter, sobre as ações.