Ibaneis, sobre reforma do Caseb: “Prova de que a união entre o público e o privado pode dar certo”

Governador comemorou a entrega da revitalização do primeiro colégio do DF e falou sobre as obras nas W3 Sul e Norte

O governador Ibaneis Rocha inaugurou neste sábado (2) a reforma do Centro de Ensino Fundamental Caseb, na 909/910 Sul. Ibaneis comemorou a revitalização da instituição, realizada por empresa privada. "Essa aqui é uma prova de que a união entre o público e o privado pode dar certo e tem como dar certo", disse o governador. O Caseb é o primeiro colégio de Brasília, inaugurado em 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitschek. O empresário Paulo Octavio, que havia doado 1,2 mil litros de tinta para a reforma, esteve presente na cerimônia e foi exaltado por Ibaneis. "Grande empresário dessa cidade, um dos maiores empregadores e geradores de tributos aqui do Distrito Federal", parabenizou. A primeira-dama Mayara Noronha, secretária de Desenvolvimento Social, discursou antes de Ibaneis. Emocionada, Mayara relembrou que, na infância e adolescência, estudou no Caseb e em outros colégios do Plano Piloto. "Apesar de ser moradora de Taguatinga, eu fazia todos os dias esse percurso, como grande parte da população do Distrito Federal que mora nas regiões administrativas, antigas cidades satélites, e que se deslocam para o Plano Piloto. Então, esse dia a dia eu vivi, a história dos ônibus lotados eu vivi, as dificuldades da falta de professores eu vivi, o sair de casa e chegar na escola e passar toda aquela dificuldade que as crianças ainda hoje passam, tudo isso eu vivi", declarou. Reforma da W3 Ainda na cerimônia, Ibaneis aproveitou para falar das obras nas asas Sul e Norte. O governador prometeu entregar os reparos na W3 Sul ainda este ano e começar a intervir na W3 Norte em 2022. "Nós vamos concluir ainda esse ano a reforma de toda a avenida W3, vamos licitar o asfalto da W3 também e vamos, a partir do próximo ano, começar a reforma da W3 Norte", projetou Ibaneis. "Nós queremos entregar um Plano Piloto cada vez melhor para as famílias que vivem aqui." Também estiveram presentes na cerimônia os secretários de Projetos Especiais, Roberto de Andrade, e de Educação, Hélvia Paranaguá, além de outras figuras públicas.

