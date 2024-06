Governador entrega novo campo de grama sintética do Taguaparque

Mais um campo society de grama sintética foi entregue à comunidade, desta vez em Taguatinga. Com a inauguração desta terça-feira (4), no Taguaparque, o Distrito Federal soma 14 estruturas inauguradas pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) desde 2023.

O investimento neste campo foi de R$ 940 mil. O módulo equipado com grama sintética tem arquibancada, alambrado e iluminação elétrica fotovoltaica com placas solares. Ele passa a ser disponibilizado para uso da população, de imediato.

Durante a entrega, o governador Ibaneis Rocha destacou os investimentos na região oeste do Distrito Federal. “A gente trabalha sempre com muito respeito pela população do Distrito Federal. Essa região de Vicente Pires, Taguatinga, Ceilândia e Sol Nascente tem sido muito beneficiada pelo trabalho do governo. Nós já investimos mais de R$ 2 bilhões aqui”, reforçou, antes de entregar o campo e dar o pontapé inicial.

Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL), 14 campos foram entregues pela pasta desde 2023 e outros 13 serão concluídos até o fim deste ano, totalizando 27 estruturas novas em dois anos. Além destes, a pasta confirmou a entrega de 28 campos reformados até dezembro.

“Esse campo de hoje é moderno, com arquibancada e iluminação fotovoltaica, tem uma estrutura ideal para atender a comunidade”, aponta o secretário substituto de Esporte e Lazer do DF, Matheus Bahia.

Há também estruturas construídas pela Secretaria de Obras (SODF), pela Novacap e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet). Toda a estrutura de governo entregou e reformou mais de 70 campos desde 2019.

Uso do campo

A partir da entrega pela Secretaria de Esporte, o campo sintético fica sob gestão das administrações do Taguaparque e de Taguatinga. Para utilizar o espaço é necessário demandar a administração pública para fazer o agendamento.

No que depender dos jovens, o campo estará sempre cheio. Alunos de uma escolinha de futebol da Praça do DI, em Taguatinga, Joseph Natan Porto, 18 anos, e Miguel Davi Porto, 14, anseiam utilizar o espaço o quanto antes. “É um espaço para praticar esportes e se divertir com os amigos. O campo novo também faz muita diferença na prática esportiva e até na nossa segurança”, admite Joseph Natan. “Esse campo é muito bom também para os pequenos atletas como eu”, acrescenta Miguel Davi.

Com informações da Agência Brasília