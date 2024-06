Inscrições abertas para 1,5 mil vagas em novo ciclo do programa RenovaDF

O RenovaDF, curso de qualificação profissional promovido pelo Governo do Distrito Federal (GDF) por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet), abre inscrições para o preenchimento de vagas destinadas ao 2º Ciclo/2024. As inscrições ficam abertas para o segundo ciclo 2024, entre os dias 4 e 9 de junho com a disponibilidade de 1.500 vagas para o curso de qualificação profissional de auxiliar de manutenção na área da construção civil (com noções de diferentes profissões tais como: carpinteiro, jardineiro, eletricista, encanador, serralheiro e pedreiro).

Este é o segundo ciclo de 2024, e com ele uma novidade no programa: 20% dos alunos que se destacarem com melhor aproveitamento em aula, na conclusão do curso serão encaminhados para vivência da prática profissional, ou seja, um estágio remunerado de mais 240 horas, com o vencimento de um salário mínimo a cada 80 horas concluídas. As inscrições devem ser realizadas no site da Sedet, ou presencialmente em uma das agências do trabalhador no Distrito Federal.

O RenovaDF é voltado exclusivamente para pessoas vulneráveis que estão desempregadas. Das 1.500 vagas ofertadas, 300 vagas serão destinadas prioritariamente para pessoas em situação de rua, com vistas a dar cumprimento ao art. 5º do Decreto Nº 45.846, de 27 de maio de 2024.

O programa de qualificação profissional é realizado pela Sedet em parceria com as administrações regionais. Os cursos são de iniciação profissional e aplicados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF), com duração de 240 horas (três meses), com 4h diária. O programa oferece noções básicas na área de construção civil, com aulas de forma presencial e, enquanto se qualificam, os próprios alunos recuperam os espaços públicos de nossa cidade, como praças, parquinhos, quadras poliesportivas e campos sintéticos de futebol.

Os alunos do RenovaDF recebem capacitação profissional, uniforme, equipamento de proteção individual, lanche e uma bolsa benefício no valor de um salário mínimo, além de auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais. Ao fim das aulas, é entregue a certificação aos aprovados.

*Com informações da Sedet