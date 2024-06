Liberada alça que liga a via Epia à EPTG

O Governo do Distrito Federal (GDF) liberou nesta terça-feira (4) a alça que liga a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) à Estrada Parque Taguatinga (EPTG). O acesso estava interditado desde o dia 10 de maio para a continuidade dos serviços de concretagem na altura do viaduto que passa sobre a Epia. Ao longo desta semana, mais uma faixa de rolamento será liberada para o trânsito.

“A liberação desta alça trará impactos positivos no trânsito, uma vez que, como rota alternativa, os motoristas estavam acessando a EPTG pelo Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), sobrecarregando a fluidez naquela região nos horários de pico”, afirma o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro.

Os serviços seguem sendo executados na via Epig. No momento, máquinas e operários trabalham na concretagem da última faixa de rolamento e no encabeçamento dos dois novos viadutos. Um deles está concluído. O outro está em fase de instalação das vigas longarinas.

“A conclusão deste primeiro trecho da obra já dará funcionalidade ao corredor de ônibus da EPTG. Os dois novos viadutos farão a conexão da Epig com o Setor Policial Sul. Os ônibus passarão por baixo, enquanto os carros farão a travessia do trecho por cima”, explica o engenheiro Carlos Magno, da Secretaria de Obras e Infraestrutura.

Em breve, toda a Epig será revestida com pavimento de concreto, em substituição ao asfalto. O objetivo é garantir um deslocamento mais seguro, eficiente e confortável a quase 25 mil motoristas diários. Para isso, o GDF investe R$ 156 milhões na execução dos serviços, gerando 140 empregos.

Corredor Eixo Oeste

A reforma da Epig faz parte das obras do Corredor Eixo Oeste, que terá 38,7 km de extensão, ligando as principais vias do Sol Nascente/Pôr do Sol ao Plano Piloto. O objetivo é reduzir em pelo menos 30 minutos o tempo de deslocamento entre as duas regiões.

Para isso, o GDF está construindo uma faixa exclusiva destinada a ônibus do sistema BRT, além de nove viadutos, terminais, passagens para pedestres e ciclovias. Por questões de logística e segurança, os serviços são executados em seis trechos.

O primeiro, entre a interseção da EPTG com a Epig, abrange a implantação de Corredor BRT, a construção de dois novos viadutos, instalação de ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.

*Com informações da Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF