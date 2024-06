GDF nomeia novos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem

Foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (4) a nomeação de 146 médicos, 20 enfermeiros e 21 técnicos de enfermagem. Os novos profissionais vão reforçar a rede pública de saúde e se unem aos mais de 7 mil servidores nomeados na Secretaria de Saúde (SES-DF) desde 2019.

Em abril deste ano, outras nomeações já complementaram os quadros da SES-DF. Foram nomeados, à época, mais 461 médicos – 240 efetivos, 21 substituindo candidatos que não se apresentaram no chamamento público e 200 temporários.

Para a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, as nomeações representam mais uma medida para aprimorar o atendimento à população. “Com esse aumento no nosso quadro, trabalhamos para que a população receba o melhor atendimento ao procurar nossas unidades”, destacou.

Nos últimos cinco anos, o Governo do Distrito Federal (GDF) destinou mais de R$ 48,4 bilhões para ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços públicos de saúde. Os recursos foram investidos em construções e revitalizações de hospitais, unidades de pronto atendimento (UPAs) e unidades básicas de saúde (UBSs); aquisição de equipamentos; contratação de profissionais; contratação de cirurgias e enfrentamento da pandemia de covid-19.

Editais

A seleção para técnico de enfermagem ocorreu em 2023, organizada pela empresa Funatec. Na época, foram ofertadas 200 vagas imediatas e mil para o cadastro de reserva. A homologação do concurso público da carreira ocorreu em dezembro do mesmo ano.

Já a seleção para as outras carreiras ocorreu em 2022, com a oferta de 230 vagas imediatas para médicos, em diversas especialidades, e 101 vagas imediatas para enfermeiros. A homologação do certame ocorreu em setembro do mesmo ano.

*Com informações da Secretaria de Saúde