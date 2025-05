Governador anuncia primeiro curso de subtenentes e nova turma de formação de praças 

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou, neste sábado (31), uma série de medidas de valorização dos policiais militares.

Ibaneis adiantou que será lançado em agosto o primeiro curso de subtenentes e, para novembro, está previsto o 12° Curso de Formação de Praças, com a participação de 1,2 mil militares. Além disso, as escolas cívico-militares serão ampliadas no DF.

“Nós tínhamos aqui uma guerra entre as forças de segurança. Era uma desunião completa. Nós colocamos como determinação – até para dar resultado para a população – que iríamos unificar todas as forças de segurança do DF. Nós conseguimos e o resultado está aí para a população: uma cidade segura e que sabe valorizar os policiais do DF”, afirmou Ibaneis Rocha. “E nós vamos continuar trabalhando”.

“Com o decreto que foi assinado há algumas semanas, nós vamos lançar o primeiro curso de subtenentes em agosto, para que nós tenhamos a primeira turma já formada no menor prazo possível. Serão os primeiros subtenentes que vamos conseguir promover de forma rápida”, informou.

A nova regulamentação das promoções foi oficializada no dia 12 de maio, com a publicação do Decreto nº 47.245/2025 no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). A medida extinguiu a exigência de concurso interno para o ingresso na carreira de oficiais administrativos, permitindo a ascensão por antiguidade e participação no Curso de Habilitação de Oficiais de Administração, Especialistas e Músicos (CHOAEM), modelo já adotado pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

Ibaneis Rocha também anunciou o chamamento de 1,2 mil policiais para o 12° CFP em novembro. Essa será a segunda maior turma da história do DF, que se inicia na sequência da 11°, formada no último dia 13 de maio, levando 1.234 novos policiais às ruas, incluindo 317 mulheres.

O governador ainda acrescentou que pretende levar os militares da reserva para compor as escolas cívico-militares, que serão expandidas. “Vamos conseguir recursos para ampliar as nossas escolas cívico-militares, que são um verdadeiro sucesso. Vamos colocar a experiência dos policiais da reserva em favor das nossas crianças”, acrescentou.

Desde 2019, o GDF contratou mais de cinco mil policiais militares para reforçar o trabalho nas ruas. O governo também tem investido em infraestrutura e tecnologia, com a renovação da frota de viaturas, a aquisição de câmeras de vigilância e a reforma de batalhões, quartéis e delegacias, além da valorização da corporação com reajuste salarial e redução de interstício.

O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, ressaltou a importância das medidas para a corporação. “Todos eles [os policiais] são muito importantes e merecem esse carinho. Só tenho a agradecer ao governador e à vice-governadora [Celina Leão] por tudo que está sendo feito pela Polícia Militar e pelas demais corporações. O resultado já está aparecendo: temos os melhores índices dos últimos 48 anos”.

Com informações da Agência Brasília