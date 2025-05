Governador Ibaneis Rocha se despede de subtenente da PMDF em velório no Cemitério de Taguatinga

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, esteve neste sábado (31) no velório do subtenente da Polícia Militar do DF, Adilson Reis de Araújo Silva.

O caixão com o corpo de Adilson chegou ao cemitério em cortejo conduzido por viaturas da PMDF em caminhão aberto do Corpo de Bombeiros Militar do DF.

Antes do sepultamento, foi realizada uma cerimônia ecumênica em que os presentes rezaram o terço em memória do militar. Ibaneis Rocha e a primeira-dama Mayara Noronha Rocha participaram da despedida bastante emocionados ao lado da família de Adilson.

“Sete anos convivendo com uma pessoa. É uma perda muito brusca, porque houve essa inversão na vida, quando a pessoa vem a óbito após uma determinada idade ou depois de alguns problemas de saúde, mas ele tinha passado o dia comigo numa alegria”, lamentou o governador.

“Sempre tinha um sorriso aberto. Era uma pessoa que realmente se tornou da família. O meu filho Mateus brincava com ele de joguinho eletrônico e ficou muito abatido também com a morte do meu amigo. Espero que Deus o receba e dê o carinho a essa família e nós vamos fazer todas as homenagens para Adilson”, complementou.

Em reconhecimento aos serviços prestados, Ibaneis Rocha anunciou a promoção pós-morte ao cargo de tenente, que será possível devido ao Decreto nº 47.245/2025 de 12 de maio, que alterou as regras de promoção de subtenentes extinguindo a exigência de concurso interno.

Durante a semana, o governador já havia decretado luto oficial de três dias no Distrito Federal, conforme publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

O subtenente morreu na madrugada da última quinta-feira (29), vítima de um acidente de trânsito na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB). Com 50 anos, ele atuava como motorista do governador desde o início da gestão.

