GDF assina acordo para garantir conservação da Catedral Metropolitana de Brasília

A celebração dos 55 anos da Catedral Metropolitana de Brasília foi marcada por dois dias de intensa programação, com missas, louvores, apresentações musicais e barraquinhas de comidas típicas.

O Governo do Distrito Federal (GDF) aproveitou a festa e assinou um acordo de cooperação com a Arquidiocese de Brasília para garantir a conservação do templo.

A parceria, oficializada na manhã deste sábado (31) pelo governador Ibaneis Rocha, reconhece a importância histórica, cultural, turística e religiosa da Catedral, um dos marcos arquitetônicos mais emblemáticos de Brasília. O ato de assinatura ocorreu logo após a participação do chefe do Executivo em uma missa de ordenação sacerdotal e antes dos parabéns e do corte festivo do bolo comemorativo ao aniversário da fundação do templo.

“Esse convênio assinado aqui determina o fomento. Já existem [acordos similares] com outros museus, como o Memorial JK. Outros locais recebem esse aporte do governo para manutenção e nada mais justo do que fazer isso com a nossa querida e linda Capital Metropolitana”, destacou Ibaneis Rocha.

“Essa data de 55 anos calha muito com esse espírito que nós temos de união entre Estado e igrejas, porque temos tratado com muito carinho todas as religiões aqui no Distrito Federal”, afirmou o governador que enumerou algumas ações do GDF para o segmento.

“Nós avançamos em toda a legislação permitindo a regularização dos templos aqui. Regulamentamos a questão da moeda social, que tem ajudado muitos a adquirir os seus terrenos. Ontem nós tivemos um dia de muita alegria para as igrejas por conta da licitação e da determinação nossa de todas as cidades buscarem terrenos para que as igrejas possam expandir o seu trabalho. Foram 40 lotes vendidos. Só temos a comemorar essa parceria que está sendo feita aqui na nossa capital”.

O secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Claudio Abrantes, ressaltou o caráter histórico do momento. “Mais uma vez estamos fazendo história no Distrito Federal, em especial em relação a esse monumento, que é o mais visitado de Brasília. Poder fazer um aporte para as necessidades mais essenciais da Catedral é de suma importância”.

“Podermos celebrar esse convênio mostra a importância da Catedral, um monumento de fé e histórico. Todas as pessoas que vêm a Brasília, seja do Brasil ou de outras partes do mundo, visitam a Catedral. [Por isso] É dever nosso que ela esteja cada vez mais bonita e responda a sua vocação de monumento cultural”, reforçou o arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa.

O religioso também aproveitou para agradecer o apoio do GDF nos últimos anos. “Desde que cheguei em Brasília se estabelece, cada vez mais, uma cooperação bonita entre governo e igreja. Essa parceria bonita dignifica a igreja e o Estado e expressa a verdadeira laicidade do Estado, que protege, promove e permite que a igreja exerça a sua missão”, defendeu.

Aniversário da fundação

A iniciativa reforça a atuação conjunta entre o GDF e a Arquidiocese de Brasília. As comemorações pelos 55 anos da Catedral contaram com apoio financeiro da Secec, em parceria com o Instituto Alvorada. A programação, que teve início na sexta-feira (30) e se encerra neste sábado com uma série de atividades culturais — incluindo batalha de rima, oficinas de culinária e shows com o cantor católico Ulissis Lima e o artista Alexandre Pires.

Sob o lema “Vivendo a fé, a tradição e a cultura”, as celebrações não apenas homenagearam o monumento, mas também proporcionaram ao público uma experiência rica em espiritualidade, arte e inclusão social.

“Faz 55 anos que essa igreja foi dedicada como templo para a celebração e o culto. Então, hoje de modo jubiloso, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de nós estarmos experimentando isso que a história nos permite viver”, celebrou o pároco da Catedral, padre Agenor Vieira.

Trabalho conjunto

Ainda em 2024, o GDF também colaborou com a restauração e reativação dos sinos da Catedral, que estavam inativos desde 2018. A manutenção foi possível graças a uma doação do Escritório de Representação de Taiwan no Brasil.

Paralelamente, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) foi responsável por uma série de serviços no entorno do monumento, como a limpeza dos vitrais, das estátuas dos evangelistas, a lavagem do estacionamento e da entrada principal, além da coleta de resíduos em toda a área externa.

Também no ano passado, o GDF doou à Catedral Metropolitana de Brasília uma cadeira utilizada pelo papa João Paulo II durante visita a Brasília em 1980. O item, considerado uma relíquia sagrada, estava no acervo da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), à disposição do Centro de Internamento e Reeducação que faz parte do Complexo Penitenciário da Papuda, onde João Paulo II se encontrou com detentos e proferiu palavras de encorajamento na época.

