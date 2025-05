DER-DF termina campanha Maio Amarelo 2025 com mais de 30 mil atendimentos

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) encerrou as ações do Maio Amarelo 2025 com um evento na Escola Vivencial de Trânsito – Transitolândia, neste sábado (31).

Desde o início do mês, a equipe de educadores do DER-DF fez aproximadamente 34 mil atendimentos diretos, em 70 ações, reforçando o compromisso com a formação de condutores e pedestres mais conscientes.

“É um orgulho ver o DER encerrando mais uma edição do Maio Amarelo com resultados tão positivos. Estamos aqui, no dia do encerramento, para comemorar as ações que levaram conhecimento sobre a importância do respeito às leis de trânsito a milhares de pessoas. Receber aqui na Transitolândia os servidores do DER e suas famílias para uma manhã de aprendizado e diversão é encerrar a campanha com chave de ouro”, reforçou o presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior.

O superintendente do DER-DF, Elcy Ozório, destacou que “as ações do DER-DF no Maio Amarelo têm demonstrado resultados positivos na conscientização dos condutores. Continuaremos trabalhando para reduzir os índices de acidentes e construir um trânsito mais humanizado.”

Arte para Aprender

O Grupo de Teatro da Transitolândia apresentou a peça Guardiões da Faixa, encenação envolvente que encantou o público e transmitiu mensagens sobre segurança no trânsito.

Davi Rodrigues, 12 anos, aproveitou o espetáculo e disse que ficará mais atento com as regras de trânsito e lembrou dos dispositivos de segurança. “Eu já usei cadeirinha no carro. Uma vez meu pai freou de uma vez e o cinto que me segurou. Por isso é importante mesmo. Gostei muito da peça de teatro”, afirmou, sorrindo.

A pequena Heloísa Fernandes, 6 anos, mostrou estar atenta aos ensinamentos que recebeu durante a apresentação teatral. E fez questão de contar o que aprendeu. “Eu aprendi que na hora de atravessar a faixa de pedestre tenho que fazer o sinal de vida porque os carros vão parar e aí eu posso passar, mas sempre segurando na mão de um adulto” , concluiu.

As atividades continuaram no pátio da Transitolândia, onde crianças e adultos aproveitaram uma série de atrações. Um passeio de carrinho elétrico pela minicidade fez a alegria dos pequenos, enquanto os adultos participaram de uma impactante experiência com os óculos de simulação de embriaguez, reforçando os riscos da condução sob efeito de álcool.

A programação contou, ainda, com uma exposição de motos, viaturas do DER e um helicóptero do Detran-DF. A criançada também aproveitou as tendas com jogos educativos, pintura no rosto, pipoca, picolé e a distribuição de kits pedagógicos que completaram a manhã de aprendizado e diversão.

Educação divertida

Um circuito de carrinhos elétricos e a distribuição de kits educativos reforçaram o aprendizado de forma lúdica e interativa. A diretora de Educação de Trânsito do DER-DF, Graziela Portela, comemorou os resultados alcançados: “A conscientização sobre a segurança no trânsito — principal objetivo do Maio Amarelo — cresce graças à participação ativa da sociedade, que está cada vez mais engajada no respeito às leis. Os resultados positivos refletem esse esforço conjunto, e a participação de mais de dezenas de milhares de pessoas ao longo da campanha evidencia o trabalho contínuo que vem sendo realizado ao longo dos anos”, destacou.

A campanha Maio Amarelo 2025 do DER-DF começou no primeiro dia do mês com o 6º Encontro de Carrinhos de Rolimã e teve ações como atendimentos na Transitolândia, conscientização em bares, atividades para pedestres, motofretistas e ciclistas, palestras e blitz educativas.

Ao todo, foram realizadas 11 operações: 5 Operações Carga Pesada, 4 Operações Moto Legal e 2 Operações Pérola Negra. No total, 619 veículos foram abordados durante as operações com foco em documentação, habilitação e segurança veicular.

De acordo com o Chefe de Operações Especializadas, Rafael Luna, “as operações reforçaram a nossa presença nas vias, promovendo segurança viária e preservação de vidas, que é nosso objetivo maior. Atuamos nessas frentes com importantes parceiros como a PMDF e a ANTT, que foram essenciais para o sucesso das ações.”

*Com informações do DER-DF