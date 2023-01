GDF seleciona estagiários para diferentes níveis

As inscrições devem ser feitas pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), até as 12h do dia 1º de fevereiro

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad) abriu, nesta quarta-feira (25), inscrições para vagas de estágio remunerada para níveis médio, técnico e superior. O edital publicado tem como objetivo a formação de cadastro reserva.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), até as 12h (horário de Brasilia) do dia 1º de fevereiro.

Para participar, os estudantes devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). “Além disso, dentre outros requisitos, os candidatos devem ter idade mínima de 16 anos completos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares – quando do sexo masculino maior de 18 anos – e não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos no GDF”, esclarece o secretário executivo de Contratos e Tecnologia da Informação (Sutic), Renato dos Santos Alencar Filho.

O processo seletivo atende ao programa de cotas, com 30% das vagas destinadas para candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência. O edital ainda prevê a realização de uma prova online, que também deve ser feita até 1º de fevereiro.

O programa de estágios no GDF faz parte das ações de estímulo ao primeiro emprego. “Muitas vezes, o estágio é o primeiro contato que o jovem tem com o mundo do trabalho e isso faz com que ele cresça, se desenvolva e ganhe experiência para o ingresso no mercado quando concluir os estudos”, destaca o secretário de Planejamento, Orçamento e Administração, Ney Ferraz.

Passo a passo

O subsecretário de Gestão de Contratos Corporativos (Sucorp), Anderson Fabrício de Alcântara, explica que o processo de inscrição é bastante intuitivo. Primeiro o candidato deve formalizar o ingresso no processo seletivo com o preenchimento do formulário. Em seguida, deve acessar o site do CIEE com login e senha cadastrados para fazer a prova.

“O candidato receberá via SMS ou e-mail o código de confirmação para liberação do acesso à prova online. É importante responder às questões no tempo determinado e garantir conexão de internet estável e segura para realizar a prova com tranquilidade”, ressalta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conteúdo da avaliação para cada nível, com detalhes, pode ser acessado no edital do processo seletivo. A banca examinadora vai divulgar o gabarito em 2 de fevereiro e os recursos poderão ser feitos no dia seguinte (3/2). Segundo o edital, a lista de classificação provisória será divulgada em 17 de fevereiro e o resultado final das classificações está previsto para o último dia do mês de fevereiro (28).

Requisitos

Para se candidatar às vagas de nível médio, os estudantes devem estar cursando o 1º ou o 2º ano do ensino médio regular ou 1º e 2º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para nível técnico, as vagas são destinadas a estudantes regularmente matriculados em curso técnico de informática, técnico em administração ou técnico em enfermagem. O valor da bolsa-auxílio mensal para os candidatos aprovados dos níveis médio e técnico é de R$ 548. Os estudantes recebem ainda R$ 11 de auxílio transporte por dia trabalhado, para uma carga horária de 20 horas semanais (4h/dia).

Em relação aos requisitos para os interessados em oportunidades de nível superior, os candidatos devem estar cursando do 2º ao 6º semestre de um dos 68 diferentes cursos de graduação. Neste caso, os universitários recebem bolsa-auxílio de R$ 715. O valor de auxílio transporte e a carga horária são os mesmos dos demais níveis.

As informações são da Agência Brasília