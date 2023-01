Dicas para curtir o Carnaval em segurança

Saiba como diminuir chances de brigas, furtos e roubos

Um dos principais feriados do ano, o Carnaval exige alguns cuidados para curtir em segurança. É o que aponta o especialista em segurança pública, Leonardo Sant’Anna.

Leonardo aconselha os foliões a irem para as festas em grupo de, no mínimo, quatro pessoas. “Quem deseja fazer algo errado, certamente vai ver os seus amigos e amigas como um grupo que não deve ser abordado”, afirma.

Ainda de acrdo com Sant’Anna, é importante não responder a provocações e afins. “Viu algum problema? Afaste-se rapidamente dos locais onde há a possibilidade de um desentendimento se transformar em confusão e brigas”, diz o especialista.

Confira mais dicas:

Furtos e roubos

Esqueça aquela modinha de colocar celular e carteira nos bolsos de trás, visto que chamam muita atenção;

As bolsas também não devem ser a preferência para esse período. No entanto, se decidir levar, prefira aquelas que têm alças mais grossas e firmes para poder cruzá-las na frente do seu corpo;

Tenha um cuidado pessoal com joias, eletrônicos de valor e celulares;

Com a tecnologia atual, sabemos que o celular substitui cartão, pois dá acesso ao banco. Mas, se puder, pegue a velha carteira de identidade e um cartão de banco e vá para a folia;

Ainda sobre dinheiro, é importante é sacar uma quantia com antecedência para evitar procurar caixas eletrônicos, especialmente durante a noite.

Cuidados com as crianças

É importante identificar as crianças com carteirinha ou pulseira de identificação distribuídas nos blocos ou até mesmo com aquelas confeccionadas em casa. “Mas, se mesmo assim encontrar alguém perdido, ligue 190 ou procure algum profissional de segurança. Certamente eles irão ajudá-lo (a) encontrar os responsáveis pela criança que você vai ajudar”, finaliza o especialista em segurança pública.