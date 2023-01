Delegado da PF é novo secretário de Segurança do DF

Sandro tem longa história ao lado do PT e da esquerda, tendo sido secretário durante o governo de Agnelo Queiroz (PT), entre 2011 e 2014

O delegado da Polícia Federal, Sandro Avelar, foi anunciado, como o novo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (25).

A confirmação veio na noite da última segunda-feira (23), durante reunião entre o delegado e a governadora em exercício Celina Leão (PP).

Avelar recebeu o aval do ministro da Justiça, Flávio Dino. Sandro tem longa história ao lado do PT e da esquerda, tendo sido secretário durante o governo de Agnelo Queiroz (PT), entre 2011 e 2014.

A Segurança está sem secretário desde o dia 8 de janeiro, quando um grupo de contrários ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

No período, a secretaria era comandada pelo ex-ministro Anderson Torres, que foi exonerado do cargo e preso no último dia 14, após voltar das férias nos Estados Unidos.

Torres e outras autoridades, entre elas o governador do DF Ibaneis Rocha (MDB), foram afastados e são investigados por suposta responsabilidade nos atos antidemocráticos.

Desde o último dia 8, a segurança do DF está sob intervenção federal, ou seja, sob o comando da União. A medida, aprovado pelo Congresso no dia 10, é válida até 31 de janeiro.