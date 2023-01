Teatro Mapati oferece atividades culturais para o contraturno escolar

Espaço na 707 Norte conta com ambiente para estimular a criatividade de crianças de 4 a 12 anos

O Espaço Cultural Mapati está com inscrições abertas para o seu contraturno voltado para crianças em idade escolar, de 4 a 12 anos. Com opções que vão de um a cinco dias por semana, os pacotes mensais oferecidos possuem aulas de teatro, música, pintura, circo, jardinagem, costura, gastronomia e crochê.

Como uma opção para o período em que as crianças estão fora do horário escolar, o contraturno do Mapati é realizado nos períodos matutino e vespertino. Todas as atividades são monitoradas por um equipe especializada em atividades recreativas e artísticas para crianças.

De acordo com a diretora do espaço, Tereza Padilha, o cardápio de atividades artísticas multidisciplinares é pensado para que a criatividade seja exercitada ao máximo e sem a necessidade da tela de um celular. “Nosso objetivo é criar um ambiente seguro e confortável para que a criança possa criar”, explica Tereza.

Para contemplar diferentes possibilidades de agendas para as crianças, pais e mães, o espaço cultural preparou diferentes pacotes, que contemplam de apenas um a todos os dias úteis da semana, com valores de R$ 380 (diária) a R$ 940 (semana).

Serviço

Contraturno Artístico Mapati

No Espaço Cultural Mapati (707 Norte, Bloco K)

Para crianças de 4 a 12 anos

Valores dos pacotes mensais: 1 dia por semana: R$ 380,00; 2 dias por semana: R$ 520,00; 3 dias por semana: R$ 640,00; 4 dias por semana: R$ 780,00; 5 dias por semana: R$ 940,00

Inscrições e informações: (61) 3347-3920 (fixo e Whatsapp)

Programação:

Segundas: circo, jardinagem e artes plásticas pela manhã; música, teatro, costura e artes plásticas pela tarde

Terças: artes plásticas, gastronomia, jardinagem e teatro pela manhã; cerâmica, teatro, jardinagem e artes plásticas pela tarde

Quartas: circo, gastronomia e música pela manhã; circo, gastronomia, jardinagem e cerâmica pela tarde

Quintas: cerâmica, música, artes plásticas e circo pela manhã; música, gastronomia, circo e teatro pela tarde

Sextas: circo, teatro, música e costura pela manhã; teatro, gastronomia, jardinagem e circo pela tarde