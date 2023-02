GDF reforça transporte público em dias de jogos de futebol

No sábado (25), o jogo entre Flamengo e Botafogo também contará com viagens reforçadas nos ônibus

Nesta quinta-feira (23), os times Trem Desportivo Clube e Vasco da Gama se enfrentarão no Estádio Nacional de Brasília às 21h30, e, para a partida, haverá reforço nas linhas que passam pela Rodoviária do Plano Piloto. Já para o jogo entre Ceilândia e Santos, disputado no Estádio Elmo Serejo às 20h, o reforço será feito nas linhas que circulam próximas ao local da partida

No sábado (25), o jogo entre Flamengo e Botafogo, marcado para as 18h no Estádio Nacional de Brasília, também contará com viagens reforçadas nos ônibus que circulam com destino à Rodoviária do Plano Piloto.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) autorizou o apoio extra, principalmente nos horários de pico da tarde, próximo ao horário de abertura dos portões e também ao término das três partidas.

As informações são da Agência Brasília