GDF publica edital de contratação temporária de professores

O governo do Distrito Federal (GDF) abriu o processo seletivo para contratação temporária de professores substitutos para a rede pública de ensino. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (22) no Diário Oficial do Distrito Federal. As remunerações variam entre R$ 1.929,43 e R$ 3.858,87.

De acordo com o documento, o processo é destinado a selecionar candidatos a professores substitutos para o banco de reserva da Secretaria de Educação, de modo a suprir possíveis carências decorrentes de afastamentos legais de profissionais efetivos.

Para conseguir as vagas será necessária a realização de uma prova objetiva e uma avaliação biopsicossocial, ambos em caráter eliminatório. Caso aprovado, o profissional poderá escolher o local de trabalho, o componente curricular e o turno de trabalho.

Entre os locais de atuação estão Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Cruzeiro, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Taguatinga.

Seleção:

Inscrições: As inscrições para a seleção deverão ser feitas no site.

Período: As inscrições serão abertas no dia 18 de outubro e serão fechadas no dia 10 de novembro.

Taxa de inscrição:

– Turno diurno (até 40 horas): R$ 49,50

– Turno noturno (até 20 horas): R$ 20,40

Veja o edital:

