DF e outros 7 estados entram em alerta máximo por baixa umidade

O Distrito Federal e outros sete estados entraram em alerta vermelho, o mais alto, para os riscos da baixa umidade do ar. Segundo a nota publicada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o índice pode ficar abaixo dos 12%, que pode causar riscos à saúde.

Entre os estados com o alerta estão a Bahia, o DF, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Maranhão, Piauí e Tocantins. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a umidade ideal para a saúde é entre 50 e 60%.

Além desses, outros sete estados estão com alertas que variam entre perigo e potencial perigo, sendo eles Ceará, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo.

Entre os problemas relacionados a saúde causados pela seca estão complicações alérgicas e respiratórias, sangramento no nariz, ressecamento de pele e irritação nos olhos. Para evitar os problemas, o instituto sugere a alta hidratação e busca por lugares longe do sol.