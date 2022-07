GDF prorroga inscrições para estágio na Secretaria de Economia

As vagas são para alunos do segundo ao sexto semestre de 16 cursos de graduação. Para se inscrever, deve acessar o portal do CIEE

As vagas são para alunos do segundo ao sexto semestre de 16 cursos de graduação. Para se inscrever, o estudante deve acessar o portal do CIEE. As provas são aplicadas online.

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 715 mensais e o auxílio-transporte diário corresponde a R$ 11. A carga horária do estágio será de 20 horas semanais. Na seleção, 10% das vagas de cada curso serão reservadas às pessoas com deficiência e 30% para candidatos que se declararem negros ou pardos.

Os candidatos precisam estar regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação. É necessário, ainda, estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos, e as obrigações militares, quando do sexo masculino também maior de 18 anos.

Os concorrentes não podem ter feito estágio em secretarias ou órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) por período igual ou superior a dois anos, exceto pessoa com deficiência.

Cursos

As vagas são para graduandos do segundo ao sexto semestre dos cursos de administração, administração pública, análise e desenvolvimento de sistemas, arquitetura e urbanismo, arquivologia, ciências contábeis, comunicação social (jornalismo ou publicidade e propaganda), design gráfico, engenharia civil, engenharia agrônoma, gestão pública, matemática, museologia, secretariado executivo (bacharelado), sistemas de informação e tecnologia da informação.

Clique aqui para acessar o edital do processo seletivo e obter mais detalhes.

