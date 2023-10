GDF promove semana especial para celebrar o Dia do Servidor Público

A iniciativa é da Secretaria-Executiva de Valorização e Qualidade de Vida e será realizada de 23 a 31 de outubro

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro, a Secretaria-Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali) da Secretaria de Fazenda do DF (Sefaz-DF) vai promover atividades especiais para os servidores do Distrito Federal. O evento irá ocorrer entre 23 e 31 de outubro.

A programação diversificada incluirá edições especiais dos programas Tempo de Refletir e Momento de Paz, a apresentação do Voz da Casa, um aulão de FitDance com ritmos de Halloween, uma experiência gastronômica no Stand Cozinha Sem Sobras oferecido pelo Sesc/Fecomércio, aulas de tênis, beach tennis e pickleball, a entrega dos prêmios do Concurso de Desenho de 2023, além de diversas ações de autocuidado e bem-estar no Espaço Qualidade de Vida, localizado no 16º andar da Anexo do Buriti.

O objetivo dessa iniciativa é prestar homenagem aos servidores públicos, reconhecendo o valor do trabalho e a contribuição essencial para o funcionamento eficaz do governo e o bem-estar da sociedade. O secretário de Fazenda, Itamar Feitosa, destaca que esta programação é uma forma justa e necessária de reconhecimento daqueles que se dedicam diariamente ao serviço público. ‘’Eles desempenham uma nobre missão em prol do Governo do Distrito Federal e da sociedade”, afirma.

O secretário-executivo da Sequali, Epitácio Junior, esclarece que o planejamento foi concebido para aprimorar a qualidade de vida, contribuindo para o conforto e a satisfação do quadro pessoal do GDF. “A implementação dessas medidas tem como objetivo fazer com que os funcionários se sintam mais positivos em relação à saúde e ao local de trabalho no qual estão inseridos”, acrescenta.

As informações são da Agência Brasília