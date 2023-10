Banheiros do Parque da Cidade Sarah Kubitschek serão reformados

Iniciativa visa gerar mais funcionalidade e acessibilidade aos frequentadores; investimento será de R$ 1,2 milhão

Os 17 banheiros do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek serão reformados. As obras serão iniciadas na segunda-feira (23), nas estações do parque Ana Lídia, e os banheiros estarão distribuídos nos estacionamentos 1 e 3. A etapa marca o ponto de partida para a reforma sequencial dos demais banheiros, que serão renovados em lotes até a conclusão do processo, que receberá um investimento de R$ 1.205.000.

A reforma abrangerá aspectos como parte elétrica, hidráulica, revestimento de parede, troca de cuba, vaso sanitário, piso, pintura, iluminação, bacia sanitária, louças e impermeabilização, visando não apenas à renovação estética, mas também em conformidade com a Norma Regulamentadora de Sanitários (NBR 9050:2020), reforçando o compromisso com a qualidade e acessibilidade.

O prazo estimado para a conclusão da reforma é de 150 dias, com o objetivo de oferecer maior funcionalidade e higiene aos frequentadores do parque.

O secretário de Esporte e Lazer interino, Renato Junqueira, enfatiza a importância dessa iniciativa: “A reforma dos banheiros é uma medida essencial para melhorar as condições de infraestrutura do Parque da Cidade, proporcionando mais conforto e higiene aos visitantes. Estamos comprometidos em oferecer um ambiente mais adequado e acessível a todos”.

Durante o período de reforma dos banheiros, serão disponibilizados dois contêineres sanitários, destinados a atender os frequentadores do parque, garantindo também a continuidade do serviço.

O administrador do Parque da Cidade, Todi Moreno, explica os benefícios proporcionados pela reforma: “Ao revitalizar esses espaços essenciais, estamos investindo no bem-estar e na satisfação da comunidade que utiliza esse importante espaço público”.

É a primeira vez que todas as 16 estações do parque, onde estão disponibilizados os banheiros masculinos, femininos e PcD, vão receber uma reforma desta magnitude.

Com informações da Agência Brasília