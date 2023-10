GDF abre vagas temporárias para condutores de ambulância e padioleiros

Para a especialidade de condutor, são oferecidas 50 vagas e mais 250 de cadastro de reserva, com jornada de trabalho de 40 horas semanais

A Secretaria de Saúde (SES) publicou, no Diário Oficial do DF (DODF) desta quinta-feira (19), edital do processo seletivo simplificado para contratação temporária e formação de cadastro reserva para condutor de veículo de urgência e emergência (ambulância) e técnico de apoio operacional – padioleiro. As inscrições podem ser realizadas de 20 a 24 de outubro. A inscrição pode ser feita por meio do endereço eletrônico do Instituto AOCP.

Para a especialidade de condutor, são oferecidas 50 vagas e mais 250 de cadastro de reserva, com jornada de trabalho de 40 horas semanais e remuneração de R$ 3.679,26. É necessário que o candidato tenha curso de nível superior.

Já para o cargo de padioleiro, estão disponíveis 80 vagas e mais 400 de cadastro de reserva. A carga horária é de 40 horas semanais com remuneração de R$ 3.600,72. Para padioleiro é necessário nível médio.

A contratação é em caráter temporário, com prazo inicial de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período. O processo seletivo será realizado por meio da avaliação de títulos (formação acadêmica) e comprovação de experiência profissional no momento da inscrição.

A especialidade de condutor de ambulância compõe a carreira de analista em gestão e assistência pública à saúde. Por sua vez, o técnico de apoio operacional faz parte da carreira de técnico em gestão e assistência pública à saúde.

*Com informações da Secretaria de Saúde

