Ganso Bené recebe companheira no Zoológico de Brasília

A fêmea Ranne também é moradora do Zoo. Os dois se conheceram nesta quinta-feira (19) e o casal pode ser visitado no recinto berçário

Depois de cumprir uma rigorosa quarentena para que pudesse ter contato com os outros animais de sua espécie no Zoológico de Brasília, o famoso ganso Bené conheceu, nesta quinta-feira (19), Ranne, uma charmosa gansa que vai ser sua companheira de recinto.

Bené foi recebido pelo Zoológico de Brasília no início do mês. Ele vivia com o pai, Deryque, no Parque da Cidade, desde março. Na época, o antigo dono dos gansos precisou vender a fazenda onde viviam, optando por deixá-los no lago do parque. Mas a dupla, já acostumada a conviver com seres humanos, não conseguiu fazer amizade com outros animais. Para piorar a situação, Deryque sumiu há aproximadamente um mês.

“A nossa intenção é de colocar duas fêmeas no recinto com ele, só que estamos fazendo isso de forma gradativa. É uma adaptação, então colocamos primeiro só a Ranne e ele está interagindo superbem com ela”, explicou a diretora de Aves do Zoológico de Brasília, Ana Cristina de Castro.

A expectativa é de que Bené e Ranne tenham filhotes. O casal pode ser visitado no recinto berçário. O Zoo fica aberto de terça a domingo e nos feriados, das 8h30 às 17h.

Com informações da Agência Brasília