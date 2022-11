GDF promove concurso com 114 vagas imediatas em carreiras de auditoria

O edital foi publicado para cargos com remuneração inicial de R$ 9.361,95; certame também conta com 656 vagas de cadastro reserva

Nesta sexta-feira (18), o Governo do Distrito Federal (GDF) publicou no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) o Edital nº 1/2022 do concurso para a carreira de Auditoria de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Os cargos serão de auditor fiscal de atividades urbanas e auditor de atividades urbanas. Estão previstas 114 vagas imediatas e outras 656 para o cadastro reserva. O último concurso para a carreira ocorreu em 2010.

O concurso oferece 74 vagas imediatas e previsão de 156 vagas para formação de cadastro reserva para o cargo de auditor de atividades urbanas e 40 oportunidades imediatas, com previsão de 500 vagas para formação de cadastro reserva, para o cargo de auditor fiscal de atividades urbanas. A remuneração inicial mensal para todos os cargos é de R$ 9.361,95. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

A seleção constituirá de provas objetiva e discursiva, que serão aplicadas no dia 26 de fevereiro de 2023, no turno da tarde, com duração de quatro horas e meia. De acordo com o edital, os locais, as datas e os horários de aplicação das provas serão divulgados no site do Iades no dia 17 de fevereiro. Haverá, também, curso de formação profissional. Ambas as etapas (provas objetiva, discursiva e curso) são de caráter eliminatório.

Inscrições e isenções de taxa

Os interessados em participar do certame deverão realizar a inscrição no site do Iades, entre os dias 26 de dezembro de 2022 e 31 de janeiro de 2023. A taxa de inscrição é no valor de R$ 265. É necessário ter graduação superior para concorrer às vagas.

Já o prazo para solicitar a isenção ou redução da taxa de inscrição começa no dia 7 e vai até 14 de dezembro de 2022. Os candidatos deverão enviar e-mail para [email protected] com o formulário de solicitação de isenção da taxa de inscrição e imagem legível da documentação relacionada no edital.

Atribuições

Um auditor de atividades urbanas é responsável por fiscalizar estabelecimentos de prestação de serviços de saúde, indústria e comércio de bens de consumo e ações sobre o meio ambiente que afetem a saúde do trabalhador. Também acompanha o cumprimento das normas de saneamento básico, desenvolve ações para a preservação do meio ambiente e colabora na elaboração de políticas e diretrizes de saneamento básico, dentre outras atribuições.

Já o auditor fiscal de atividades urbanas fiscaliza edificações, o uso e ocupação do solo e acompanha o andamento de obras no Distrito Federal, verificando a adequação delas às normas estabelecidas no Código de Edificação do Distrito Federal e no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, entre outras tarefas.

Lotação

Os aprovados serão lotados em órgãos como a Secretaria de Saúde, Brasília Ambiental, a Agência de Fiscalização do Distrito Federal ou, ainda, na Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. A distribuição dos servidores para desenvolver as atividades será feita de acordo com as áreas de especialização descritas nos requisitos do edital.

