Sai licitação para mais infraestrutura no Setor de Mansões do Lago Norte

O certame será em 9 de dezembro, às 10h, para a execução de obras de drenagem urbana e pavimentação asfáltica, entre outras

A Agência de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal (Terracap) vai contratar, por meio de licitação pública, empresa especializada para a execução das obras de drenagem urbana e pavimentação asfáltica, meios-fios, sinalização e calçadas na via de acesso local e residencial para o Lote 5 do Conjunto M1, ML 8 no Setor de Mansões do Lago Norte.

Conforme o aviso de licitação publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o certame está marcado para 9 de dezembro, às 10h. O critério de julgamento é o menor preço, ou seja, será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública. O credenciamento do representante e a entrega dos envelopes devem ser feitos até a mesma data, às 9h.

As obras de infraestrutura são fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico da região e têm o objetivo de levar mais qualidade de vida para os moradores do local. A Terracap é responsável pela implantação de infraestrutura básica dos seus empreendimentos, em cumprimento à Lei nº 6.766/1979.

As empresas interessadas em participar da concorrência já podem fazer o download do edital por meio do site da Terracap, na seção Licitações Compras/Serviços. Para acessar o edital e os demais documentos referentes à Licitação Presencial nº 30/2022, basta clicar neste link.

Com informações da Agência Brasília