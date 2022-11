Capital abre 500 vagas gratuitas para quem sonha em se tornar jogador de futebol

Atividades ocorrem no Estádio JK, no Paranoá, e são voltadas para crianças e jovens de 7 a 19 anos, que ainda ganham os uniformes de treino

Crianças e adolescentes de 7 a 19 anos que sonham se tornar jogadores de futebol podem se inscrever, de 21 a 25 de novembro, no Centro de Formação de Atletas Capital (CFA Capital). São 500 vagas gratuitas para meninos e meninas, prioritariamente, de baixa renda de todas as cidades do Distrito Federal. Divididas em categorias por faixas etárias, as atividades começam a partir do ano que vem e ocorrem no Estádio JK, no Paranoá.

“O DF é um celeiro de talentos esportivos. Nosso objetivo é descobrir, formar e fazer com que esses jovens tenham uma oportunidade de construir uma grandiosa carreira”, destaca o responsável pela iniciativa, Godofredo Gonçalves. “Porém, antes do atleta, vamos investir na formação do caráter do cidadão”, completa o gestor.

O projeto já existe há quase um ano. Entre os treinadores está Evilásio de Almeida, experiente técnico com passagens por praticamente todo os times profissionais do futebol candango.

Foto: Gustavo Henrique/Capital

Os interessados devem se inscrever presencialmente no próprio estádio, de 8 às 17 horas. É necessário levar documento pessoal de identificação do atleta (Certidão de Nascimento ou carteira de identidade), comprovante de residência e boletim escolar. Jogadores com menos de 18 anos precisam, obrigatoriamente, estar acompanhados dos pais. Como a previsão é que a procura seja grande, a prioridade, além da questão socioeconômica, vai se dar por ordem de chegada.

É importante enfatizar que aqueles que já treinam no Centro de Formação de Atletas Capital precisam refazer a matrícula para garantir a permanência no projeto em 2023.

Para receber os craques do futuro, o estádio passa por uma intensa reforma estrutural. O JK é a casa do Capital Clube de Futebol na disputa da Primeira Divisão do Candangão 2023, que começa em janeiro. A estreia da Coruja, como é conhecida a equipe, acontece a partir das 10 horas do dia 29, contra o Samambaia.

Centro de Formação de Atletas Capital

Inscrições GRATUITAS: 21 a 25 de novembro

Local: Estádio JK

Endereço: Quadra 1 – Paranoá

Documentação: documento pessoal de identificação do atleta (Certidão de Nascimento ou carteira de identidade), comprovante de residência e boletim escolar

Mais informações: @capitalcf