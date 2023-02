GDF Presente recupera praças do Guará

Os playgrounds estavam com a areia perdendo espaço para o mato, enquanto os bancos de cimento se encontravam desgastados e a grama, alta

Três praças do Guará foram limpas e restauradas pelo programa GDF Presente e pela administração regional. Os locais – que incluem quadra poliesportiva e parquinho – das quadras QI 6, 9 e 14 foram higienizados, pintados e tiveram a grama cortada durante ação.

Pontos de lazer muito frequentados pelos guaraenses, as pracinhas precisavam de um trato fino. Os playgrounds estavam com a areia perdendo espaço para o mato, enquanto os bancos de cimento se encontravam desgastados e a grama, alta.

Com o apoio de seis reeducandos da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), os operários executaram a roçagem, pintaram os bancos e consertaram os alambrados do campinho da QI 9. Na quadra 14, próximo à pracinha, uma boca de lobo também foi reparada e ganhou tampa nova.

Em cinco dias de trabalho, os parquinhos já estão de visual novo. De acordo com o administrador do Guará, Artur Nogueira, esse é um serviço que será ampliado na cidade. “São ações de fundamental importância, e estou acompanhando no local. É muito gratificante ver como a comunidade fica feliz”, diz. “Vamos estender esta limpeza geral a outras praças do Guará, Guará 2 e Lucio Costa nas próximas semanas”.

Já o coordenador do Polo Central do GDF Presente, Carlos Alberto Alves, lembra que outros pontos da região também estão passando por uma boa faxina. “Retiramos entulhos que estavam atrás da estação do metrô e foi feita uma limpeza nos arredores da UBS 2, além de aparar a grama, que estava um pouco alta nestas quadras das pracinhas”, conclui.

