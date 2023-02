Abertas inscrições para 213 vagas em cursos de qualificação profissional

As inscrições serão efetuadas por ordem cronológica, e as informações declaradas são de responsabilidade do candidato

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, comunica o chamamento público para preencher 213 vagas para cursos de qualificação profissional no projeto Capacita 26. O período de inscrições começou nesta segunda-feira (6) e vai até a próxima sexta (10), por meio de formulário eletrônico, no site da secretaria. São oferecidos cursos para corte e costura – 27 vagas no horário das 8h às 12h e 28, de 14h às 18h -, monitor de transporte escolar (50 vagas), agente de portaria (45), copeiros (35) e merendeiro (28). Os requisitos para participação incluem ser pessoa física, brasileira ou estrangeira com situação regular no país, em situação de vulnerabilidade econômica e social, ser maior de 18 anos, estar desempregado ou trabalhando informalmente e ser residente, preferencialmente, nas regiões de Taguatinga, Ceilândia, Estrutural e Vicente Pires. As inscrições serão efetuadas por ordem cronológica, e as informações declaradas são de responsabilidade do candidato e poderão ser cruzadas com bases de dados do Governo Federal e Distrital. O atendimento presencial para auxílio na inscrição estará disponível na Agência do Trabalhador de Ceilândia.