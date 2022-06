GDF paga quinta parcela do Cartão Gás para 70 mil famílias

A quinta parcela do programa Cartão Gás foi liberado, pela Sedes, para 70 mil famílias em vulnerabilidade social

A quinta parcela do programa Cartão Gás foi liberado, pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), para 70 mil famílias em vulnerabilidade social. Com o cartão os beneficiários recebem auxílio financeiro, em parcelas bimestrais, no valor de R$ 100, para comprar botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo.

Devido a trâmites operacionais bancários, o crédito pode demorar um pouco mais para algumas pessoas.

Segundo a Sedes, gestora do programa, o valor total da folha de pagamento do Cartão Gás neste mês ficou em R$ 7 milhões. O cartão pode ser utilizado apenas nos estabelecimentos cadastrados no programa para compra exclusiva do botijão para cozinha. O benefício tem duração de até 18 meses.

“Essas 70 mil famílias recebem suporte do Estado a cada dois meses para comprar gás de cozinha. Se uma família é descredenciada, outra em situação de risco social entra no lugar. Nós não reduzimos a folha de pagamento”, ressalta a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

Para evitar exclusão do benefício, conforme regulamento do programa, o beneficiário tem até quatro meses para retirar o cartão e utilizar o crédito. “Por isso, é importante que as famílias fiquem atentas à data para retirada do Cartão Gás nas agências do BRB”, reforça a gestora.

Novas inclusões

Neste mês, 545 novas famílias passaram a receber o benefício, após a exclusão de cidadãos que se tornaram inelegíveis com a atualização do Cadastro Único ou foram excluídos porque não utilizaram o cartão nenhuma vez no período de 120 dias desde a concessão — ou ainda porque não retiraram o cartão, também no mesmo prazo.

Os novos contemplados no Cartão Gás devem acessar o site GDF Social para consultar o local e data de retirada dos cartões em uma das agências do BRB.

Para retirar o cartão, é preciso ir à agência indicada, portando documento de identificação oficial com foto. As agências foram definidas considerando a localidade mais próxima do endereço informado no ato do cadastro.

Requisitos para receber o Cartão Gás

→ Estar inscrito no Cadastro Único;

→ Ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo;

→ Ter declarado comprometimento de renda com a aquisição do GPL 13 kg;

→ Residir no Distrito Federal e ter idade igual ou superior a 16 anos.

*Com informações da Agência Brasília