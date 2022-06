Ibaneis participa da posse da nova diretoria da Fenacor

Na solenidade, Ibaneis Rocha também se colocou à disponível para atender demandas do segmento que conta com 200 mil corretores

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) participou, nesta terça-feira, 31, do evento de posse da nova diretoria da Fenacor – Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e de Resseguros. A solenidade foi realizada no Hotel Windsor Plaza Brasília, no Setor Hoteleiro Sul.

“Hoje eu vim aqui no meio dos corretores que gostam de discursar, todos sorridentes e satisfeitos. Isso é sinal de que essa diretoria eleita realmente representa os anseios da categoria”, avaliou o governador do DF. “Da minha parte, estou aqui para dizer da alegria de participar dessa noite e dizer do carinho que o Distrito Federal tem de poder recebê-los aqui sempre. Brasília é uma cidade com capacidade de receber todos com carinho e assim vamos continuar fazendo”, afirmou.

Na solenidade, Ibaneis Rocha também se colocou à disponível para atender demandas do segmento que conta com 200 mil corretores pelo país todo e luta pela autorregulação e uma nova discussão sobre o seguro DPVAT. “Quero dizer, da minha parte, que eu conto com vocês todos nessa caminhada que estamos empreendendo e quero colocar à disposição o gabinete do Governo do Distrito Federal”, completou.

A nova diretoria foi eleita em abril para exercer o quadriênio 2022/2026, com mandato de 1º de junho de 2022 a 31 de maio de 2026. Foram escolhidos os membros efetivos e suplentes da Diretoria Plena e das vice-presidências de Representação, de Ouvidoria e do Conselho Fiscal, além dos delegados representantes da Federação junto à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Os eleitos integravam a chapa única “Seriedade, Trabalho, Desenvolvimento e Futuro”. Participaram da eleição 22 sindicatos filiados votantes, seguindo os termos do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária Eleitoral.

Empossado presidente da Fenacor, Armando Vergílio dos Santos Júnior falou do papel do segmento de corretores de seguros na retomada da economia do Brasil. “Nós, do setor de seguros brasileiro, estamos prontos para ajudar o país a retomar o crescimento econômico em bases sólidas, com reflexos importantes na geração de empregos, na produção nas indústrias, na venda do comércio, no setor de serviços, em todo o setor produtivo. Tudo isso com selo de garantia e de proteção que somente este mercado pode oferecer adequadamente”, afirmou.

O novo presidente da federação ainda lembrou do trabalho do setor para manter o país assistido mesmo durante a pandemia de covid-19. “Oferecemos todas as garantias e proteções necessárias para os investimentos, a conclusão das grandes obras, o amparo à saúde e a vida da população e a formação importantíssima de reservas que possam garantir um futuro mais tranquilo e seguro para todos nós”, acrescentou.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também discursou na solenidade: “A Câmara dos Deputados sempre estará aberta ao setor que emprega muito e gera muita riqueza, que cuida dos bens mais preciosos da população”, disse.

Estiveram presentes ainda os deputados federais pelo DF, Celina Leão e Luis Miranda.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília