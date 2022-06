Emprego no DF: são 193 vagas nesta quarta (01)

Existem oportunidades para açougueiro, ajudante de serralheiro, chapeiro e garçom, entre outras

Se você tem ensino fundamental, mesmo que incompleto, e procura uma oportunidade de emprego, este pode ser o momento de encontrar a sua vaga. Das 193 oferecidas nesta quarta-feira (1º) pelas agências do trabalhador, 47,15% são destinadas a pessoas com ensino fundamental completo ou ainda não concluído. Existem oportunidades para açougueiro, ajudante de serralheiro, chapeiro e garçom, entre outras. Os salários variam de R$ 1.212 a R$ 2 mil, mais benefícios.

Já para pessoas com ensino médio, são oferecidas 66 vagas, o que representa 34,1% do total. O maior número de oportunidades oferecidas, 15, é para motorista de caminhão, para trabalhar no Guará. O salário ofertado é de R$ 1.870 mais benefícios. É preciso comprovar experiência.

Também há uma chance para mecânico de veículos, com oferta de salário de R$ 2.250 mais benefícios, para trabalhar em Taguatinga, sem necessidade de comprovar experiência. Quem tem ensino médio, deseja trabalhar no Plano Piloto e tem experiência como técnico em segurança no trabalho, pode se candidatar a uma das duas vagas para atuar na Asa Norte, com salário de R$ 2,6 mil.

Também existem 33 vagas para as quais não é necessário comprovar escolaridade, como uma de padeiro, para trabalhar em Ceilândia Norte, com salário de R$ 1,7 mil, mais benefícios; pizzaiolo, em Planaltina, com salário de R$ 1,4 mil; e ajudante de estruturas metálicas, para atuar em Samambaia Norte, com ganhos de R$ 1.330 mensais.

Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo Sine Fácil ou em uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Catarina Lima, da Agência Brasília