GDF divulga resultados da Pesquisa Distrital em mais oito cidades

Nesta quarta-feira, 1º, dando continuidade ao ciclo de divulgações da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad) 2021, a população da Unidade de Planejamento Territorial (UPT) Central Adjacente 2 terá conhecimento de suas características a partir dos resultados do estudo.

A UPT Central Adjacente é composta pelas regiões administrativas de Águas Claras, Guará, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, SCIA-Estrutural, Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), Vicente Pires e Arniqueira.

A apresentação será realizada às 10h, na Administração Regional do Núcleo Bandeirante, com transmissão ao vivo pelo canal da Codeplan no YouTube.

As apresentações individuais, iniciadas em 18 de maio, tem como objetivo mostrar as características dos moradores, como idade, etnia, estado civil, se possui ou não alguma deficiência, aspectos dos habitantes e domicílios, com as abordagens dos arranjos familiares, infraestrutura, atributos internos do lar, entre outros.

O raio x do Distrito Federal realizado a cada dois anos traz um diagnóstico completo da capital. Foram visitados mais de 30 mil domicílios a fim de coletar informações quanto aos aspectos de migração, demográficos, condições sociais e econômicas, situações de trabalho e renda.

A Pdad é a principal fonte de informação para o Governo do Distrito Federal (GDF) subsidiar políticas públicas e oferecer uma melhor qualidade de vida aos brasilienses.

Na última edição, além das questões tradicionais, o estudo trouxe como novidade o questionário de identidade de gênero e orientação sexual para maiores de 18 anos, a existência de animais domésticos nos domicílios e questões relacionadas à insegurança alimentar.

Serviço

Pdad 2021 – Apresentação UPT Central Adjacente 2

Data: 1º/6 (quarta-feira)

Horário: 10h

Local: Administração Regional do Núcleo Bandeirante (3ª Avenida, Praça São Roque, Projeção II)

*Com informações da Agência Brasília