Paciente é preso após quebrar porta de vidro no Hospital de Planaltina

Irritado com o atendimento no hospital, o paciente chutou a porta de acesso ao Pronto Socorro, em seguida foi preso em flagrante

Tereza Neuberger

[email protected]

Na manhã desta quinta-feira (02), revoltado com a demora no atendimento, um paciente quebrou a porta de vidro do Pronto Socorro do Hospital Regional de Planaltina. O homem de 32 anos, foi preso e com ele dois funcionários do hospital foram conduzidos pela Polícia Militar do Distrito Federal até a delegacia como testemunhas.

O ocorrido foi por volta das 10:23 da manhã quando o paciente irritado com o atendimento no Hospital Regional de Planaltina quebrou com um chute a porta de acesso ao Pronto Socorro. De acordo com a PMDF ninguém se feriu, em seguida o homem foi encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia, juntamente com um vigilante e duas enfermeiras do hospital na condição de testemunhas.

Na delegacia o homem foi apontado como autor do crime de dano a bem público e autuado em flagrante sujeito a detenção, de um a seis meses, ou multa, conforme consta no Art. 163 PARÁGRAFO ÚNICO inciso III do Código Penal Brasileiro (CPB).