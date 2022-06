Vacinação contra influenza e sarampo é prorrogada no DF

Em documento divulgado na noite desta quinta-feira (2), a pasta reconhece o esforço de operacionalização das duas campanhas

Quem não conseguiu se vacinar contra a influenza e sarampo no Distrito Federal recebeu uma nova chance. Acontece que a 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza e a 8ª Campanha Nacional de Seguimento e Vacinação de Trabalhadores da Saúde contra o Sarampo – 2022 foram prorrogadas até 24 de junho pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde.

Em documento divulgado na noite desta quinta-feira (2), a pasta reconhece o esforço de operacionalização das duas campanhas concomitante às ações relacionadas à covid-19.

No entanto, as coberturas vacinais alcançadas até o momento, nas unidades federativas e seus respectivos municípios, encontram-se aquém das metas estabelecidas para ambas as campanhas. Dessa forma, o prazo foi ampliado na perspectiva de alcançar a meta mínima de 90% de cobertura vacinal, de forma homogênea, para reduzir as complicações e óbitos nos grupos prioritários.

A nota ainda destaca que é importante alcançar a meta de 95% de vacinação para as crianças de seis meses a menores de 5 anos e vacinar os trabalhadores da saúde contra o sarampo de forma seletiva, por considerar a alta transmissibilidade, a gravidade, as complicações e óbitos pela doença.

No DF, conforme informativos divulgados pela Secretaria de Saúde, até 24 de maio, a cobertura vacinal para o sarampo em crianças era de apenas 19,1%. Contra influenza, o grupo de idosos apresentava a cobertura mais elevada (48%), seguido dos grupos de trabalhadores de saúde (36,9%) e professores (29,2%).

*Com informações da Agência Brasília