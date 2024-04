Concurso da Novacap abre inscrições nesta quarta (17)

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). A empresa pública oferta 480 oportunidades – 120 de preenchimento imediato e 360 para formação de cadastro reserva. Entre as imediatas, 89 são vagas para nível superior e 31 exigem nível médio ou técnico. Desta quarta-feira (17) até 20 de maio, é possível aderir ao certame.

As inscrições podem ser feitas pelo portal da Quadrix, a banca organizadora do concurso. As taxas são de R$ 60 (empregos públicos de nível médio e nível técnico) e R$ 80 (nível superior). Os pedidos de isenção de pagamento ocorreram de 2 a 5 deste mês e foram divulgados na terça (16).

Esta é uma oportunidade para quem pretende entrar para o funcionalismo público, como é o caso do estudante de engenharia florestal Vicente Cruz, de 22 anos, estagiário na Diretoria de Urbanização da própria Novacap. “É uma grande chance para os universitários que vão se formar por agora”, comentou. Desde a divulgação do edital, ele se prepara para as provas. “Estou confiante, principalmente por já ter conhecimentos técnicos e poder estudar o funcionamento da companhia enquanto leio e faço relatórios”.

Fazem parte do concurso as etapas de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para as carreiras de nível superior.



Os aprovados e nomeados recebem salários iniciais de R$ 4.942,94 a R$ 10.800, a depender da carreira. Também são ofertados os benefícios de adicional de tempo de serviço, auxílio-alimentação, auxílio-cesta, auxílio-creche, auxílio-morte/funeral, auxílio-saúde e auxílio-transporte, de acordo com pré-requisitos de cada um desses complementos.

“Estamos há muito tempo lutando por esse concurso e, finalmente, ele se tornou uma realidade. Muitas gestões tentaram, sem sucesso, promover esse certame. Porém, somente agora, foi possível concretizar esse sonho”, comemora o presidente da Novacap, Fernando Leite.

*Com informações da Novacap