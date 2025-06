GDF investe em infraestrutura viária com materiais tecnológicos no Plano Piloto

O Governo do Distrito Federal (GDF) iniciou a nova intervenção executada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) das entrequadras 204/404 até a 208/408 Sul, com serviços essenciais de recuperação asfáltica.

Nesta semana, as equipes atuam no trecho que vai dos Correios até a Creche Jacarandá, com fresagem, aplicação de nova capa asfáltica e geogrelha – uma tecnologia utilizada no serviço padrão de fresagem, que consiste em um material composto de fibra de vidro e betume, instalada logo após a pintura de ligação. Em seguida, é feita a capa asfáltica por cima. As obras são executadas pela empresa Polo Engenharia e a instalação já foi feita em diversos trechos da L2 Sul.

“A Novacap tem investido constantemente em novas tecnologias e soluções inovadoras de engenharia. Um bom exemplo é a geogrelha, em pavimentos asfálticos, que é usada para reforçar a estrutura e reduzir problemas como fissuras e trincas reflexivas, prolongando a vida útil do pavimento”, destacou o diretor de Obras da Novacap, André Vaz.

Mais segurança

A administradora Iolanda Borges Bringel, 55, mora na Asa Sul e utiliza os trechos diariamente. “É importante para todos os moradores do DF. Ver essa obra acontecendo é muito bom, porque como estamos todos os dias passando por aqui, essa infraestrutura é primordial para não trincar o asfalto. Com um serviço bem feito, elaborado e projetado, dá até mais segurança para a gente”, ressaltou.

Na 404 Sul, um lado da pista já está pronto e liberado, enquanto as equipes trabalham no outro. O bancário Paulo Dias, 33, reforça os benefícios que a obra trará quando concluída. “Moro aqui perto e toda hora passo aqui na frente. É uma rua bastante popular por causa dos restaurantes aqui, então vai ajudar bastante não ter tantos buracos ou fissuras na pista. Vai ser muito benéfico”.

Com informações da Agência Brasília