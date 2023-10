GDF inaugura creche no Sol Nascente

O espaço conta com 10 salas de aula, 2 salas de múltiplo uso – para videoteca e brinquedoteca – e 1 pátio com estrutura adequada para as crianças

O Governo do Distrito Federal (GDF), em parceria com a PaulOOctávio Construtora, inaugurou, nesta terça-feira (17), o Centro de Educação da Primeira Infância (CEPI) Sarah Kubitscheck, no Sol Nascente.

Durante discurso, o governador Ibaneis Rocha (MDB) comemorou a entrega da nova unidade de ensino. “É com muita alegria que estamos aqui, numa inauguração tão significativa para uma cidade com tantas carências. Nós fundamos a Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol sabendo de tudo que enfrentaríamos. E estamos implementando o que há de melhor nessa cidade”, ressaltou o mandatário.

A nova unidade fica ao lado da Escola Classe JK, e atenderá 188 crianças do berçário e maternal I e II. Serão assistidas crianças de zero a quatro anos, em período integral.

“A garotada vai ficar aqui das 7h30 às 17h30. Os alunos brincam, socializam, aprendem a ter mais autonomia, fazem cinco refeições por dia, descansam e voltam para casa já de banho tomado”, contou a diretora do centro, Jeanne Monsueth.

O espaço conta com 10 salas de aula, 2 salas de múltiplo uso – para videoteca e brinquedoteca – e 1 pátio com estrutura adequada para as crianças.

As matrículas para o CEPI estão previstas para serem iniciadas na próxima segunda-feira (23). “É muito gratificante para um gestor da educação fazer uma entrega dessa em uma região de vulnerabilidade social, como é o caso do Sol Nascente”, comenta a Secretária de Educação, Hélvia Paranaguá.

A construção da unidade foi viabilizada por um acordo judicial entre o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e a construtora Paulo Octávio. A obra custou mais de R$ 6 milhões.

Ainda de acordo com Ibaneis, outras 17 creches ainda serão entregues até o próximo ano, além de outras 16 que estão na fila para serem licitadas.

“Nosso objetivo é reduzir a fila das creches. Estamos começando um período de recadastramento das crianças para concentrarmos nas regiões mais carentes de creches no Distrito Federal”, afirmou o governador.