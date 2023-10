Inscrições abertas para o Conselho Regional de Saúde do Paranoá

Vagas para o triênio 2023-2026 são destinadas aos representantes de usuários, profissionais de saúde, gestores e prestadores de serviço

Começam hoje (17) as inscrições para a eleição dos novos membros do Conselho Regional de Saúde do Paranoá (CRSPA), triênio 2023-2026. O conselho é a instância máxima de deliberação das políticas do SUS na região. Ao todo, são disponibilizadas 16 vagas para membros titulares e suplentes. A eleição será realizada em 10 de novembro.

As vagas serão distribuídas em quatro representantes dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) da Região Administrativa; quatro para gestores e entidades prestadoras de serviços conveniados que atuem no Paranoá; e oito representantes dos usuários dos serviços de saúde.

Os interessados têm até 31 de outubro para requerer junto à Comissão Eleitoral a inscrição na eleição. A documentação prevista no edital deve ser enviada pelo e-mail [email protected] ou entregue presencialmente no Hospital da Região Leste (HRL), Sala do CRSPA, em dias úteis, das 13 às 18 horas.

Encerrado o prazo, a Comissão Eleitoral divulgará a relação das entidades e dos movimentos sociais habilitados a concorrerem à eleição, observada a composição dos segmentos. O certame ocorrerá em formato presencial no dia 10 de novembro, das 14h às 18h, no auditório do HRL.

O CRSPA é um órgão colegiado vinculado à Superintendência da Região de Saúde Leste (SRSL) da Secretaria de Saúde (SES), composto por representantes de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), de trabalhadores e do governo e prestadores de serviços.

O edital com os detalhes do certame pode ser conferido na Resolução CSDF Nº 599, publicada na edição desta terça-feira (17) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

