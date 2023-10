Homem é baleado após colisão entre veículos no SIA

O homem estava tirando uma foto da placa do carro responsável pela colisão quando o motorista do veículo sacou uma arma e atirou contra ele

Na noite de domingo (15), um homem de 50 anos, identificado como Ronei Brandão Ramos, foi baleado após um acidente de trânsito no Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA). Ronei relatou que estava tirando uma foto da placa do carro responsável pela colisão quando o motorista do veículo sacou uma arma e atirou contra ele.

O incidente aconteceu logo após Ronei ter saído da casa de sua esposa, em Taguatinga, e estar a caminho de Planaltina. Durante o trajeto, seu veículo foi atingido pelo outro carro envolvido no acidente.

Após o incidente, o motorista responsável pela agressão fugiu do local. Contudo, graças à foto capturada por Ronei, a Polícia Civil conseguiu identificar o proprietário do veículo nesta segunda-feira (16). O indivíduo deverá responder por tentativa de homicídio