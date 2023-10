Saiba como será o recadastramento na fila de creches por regional de ensino

Pais e responsáveis que buscam uma vaga, mas ainda não fizeram a pré-inscrição, devem primeiro ligar no 156

O recadastramento de pais e responsáveis, já inscritos na lista de espera por uma vaga em creche pública no DF, começou nesta segunda-feira (16). Este processo visa atualizar as informações dos inscritos para garantir que os critérios de seleção do novo Manual das Creches sejam atendidos. O documento traz um sistema de pontuação que considera diversos critérios para a classificação das crianças na fila de espera das creches.

A ação do recadastramento acontecerá até o dia 16 de novembro. A forma de recadastramento pode variar de acordo com a Coordenação Regional de Ensino (CRE) em que o responsável aguarda uma vaga. Veja abaixo como vai acontecer o recadastramento em cada Regional de Ensino:

Arte: Secretaria de Educação

Durante este mesmo período ficarão suspensos os encaminhamentos das crianças para vagas em creches da Secretaria de Educação do DF (SEEDF). Finalizado o prazo de suspensão, a atividade de encaminhamento será retomada. A medida foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF), por meio da Portaria nº 1.029.

O recadastramento é destinado para os pais e responsáveis, já inscritos na lista de espera por uma vaga em creche pública no DF. Quem já estiver matriculado em alguma creche não precisa realizar o procedimento. Pais e responsáveis que buscam uma vaga em creche, mas ainda não fizeram a pré-inscrição, devem primeiro ligar no 156, para realizar a pré-inscrição.

Recadastramento de inscritos na fila de creches

→ Data: 16 de outubro a 16 de novembro (dias úteis)

→ Locais: Coordenações Regionais de Ensino

→ Horário: 8h às 18h.

*Com informações da SEEDF