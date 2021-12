GDF estuda criação de nova Delegacia de Atendimento Especializado à mulher, diz secretária

Em entrevista ao Jornal de Brasília, a secretária da Mulher, Ericka Filipelli diz que há possibilidades da criação de uma nova DEAM na Região Norte do Distrito Federal

Por Gabriel de Sousa

[email protected]

Durante uma entrevista exclusiva para o Jornal de Brasília, a secretária da Mulher, Ericka Filipelli informou que o Governo do Distrito Federal (GDF) estuda a possibilidade da criação de uma nova Delegacia de Atendimento Especial à Mulher (DEAM), na região Norte do Distrito Federal, que beneficiaria as regiões administrativas de Sobradinho I e II, Fercal e Planaltina.

A secretária informou que o governador Ibaneis Rocha (MDB) avalia a criação da nova instalação, mas reitera que ainda “não há nada definido”. Atualmente há duas Delegacias Especiais no Distrito Federal, uma localizada no Asa Sul e outra no centro da Ceilândia, além de outra instalação que está sendo construída na cidade,

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), Sobradinho é a cidade com o maior número de casos de feminicídio entre janeiro e setembro de 2021, com três registros reportados nos órgãos policiais. Em todo o DF, foram registradas 17 incidências, contra 13 no mesmo período do ano passado.

Nos nove primeiros meses de 2021, foram registrados 969 casos de violência doméstica em Planaltina, que é a segunda região administrativa com mais casos deste crime. Em Sobradinho II foram 357, em Sobradinho 325 e 72 na Fercal. Os números da Região Norte representam 15% de todos os 11.829 registros de infringências à Lei Maria da Penha durante o período.

Planaltina também é a segunda região administrativa com maiores casos de estupro entre janeiro e setembro de 2021, com 42 casos, sendo superada apenas pela Ceilândia. Em Sobradinho I e II, houveram 25 registros, e quatro na Fercal. Os registros da região equivalem a 17,5% de todas as 407 incidências deste crime na capital federal durante os nove primeiros meses do ano.