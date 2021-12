Criminosos que desviaram R$ 2,5 mi de contas bancárias são condenados a 257 anos de prisão

De acordo com as investigações conduzidas pelo Ncyber, os prejuízos causados pela organização criminosa ultrapassam os R$ 2,5 milhões

Os 32 integrantes de uma organização criminosa armada, especializada em furtos por fraude bancária foram condenados nesta terça-feira, 14. O Núcleo Especial de Combate a Crimes Cibernéticos (Ncyber) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) obteve a decisão; As vítimas vinham de diversos Estados e do Distrito Federal. Somadas todas as penas, o grupo foi condenado a 257 anos de prisão.

De acordo com as investigações conduzidas pelo Ncyber, os prejuízos causados pela organização criminosa ultrapassam os R$ 2,5 milhões. As vítimas são pessoas físicas e jurídicas que tiveram suas contas invadidas pelo bando.

O grupo criminoso foi alvo da operação “Poderoso Chefão”, deflagrada em 17 de setembro de 2020 pelo Ncyber e por policiais da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), equipes do Departamento de Polícia Especializada (DPE) e da 15ª Delegacia de Polícia.

A operação foi deflagrada após a prisão, realizada pela DRCC em agosto de 2019, de um dos líderes do grupo. Os investigadores descobriram um extenso esquema de lavagem de capitais, envolvendo empresas de fachada, incluindo bancas na Feira dos Importados do DF, uma empresa de materiais de construção e um bar de narguilé.

Na época da operação, foram cumpridos 23 mandados de prisão preventiva, 36 mandados de busca e apreensão em endereços no Distrito Federal, Goiás, São Paulo e Bahia, além do sequestro de 22 veículos e bloqueio de ativos financeiros que poderão totalizar R$ 10 milhões, a fim de garantir eventual ressarcimento das vítimas e pagamento de custas e multas processuais.

*Com informações do MPDFT