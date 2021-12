Educação do DF ganha novos 202 professores efetivos

Com os familiares registrando tudo com os celulares, os novos membros do quadro efetivo da educação assumiram os cargos cheios de esperança e alegria

O Distrito Federal ganhou mais 202 professores efeitos, a novidade privilegia diversos estudantes pela capital. Os profissionais, a partir da manhã desta quarta-feira (15), começam a fazer parte do magistério público do Distrito Federal. A cerimônia ocorreu na Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape).

Com os familiares registrando tudo com os celulares, os novos membros do quadro efetivo da educação assumiram os cargos cheios de esperança e alegria. Marcos Carlos Carvalho, Ellen Graziele, Jéssica Martins e Ludmila Luna eram dos mais felizes com a nomeação e o início de uma nova etapa no magistério.

Esses quatro professores têm um ideal em comum após a posse: fazer o melhor trabalho em prol dos alunos da rede. Cada um dividiu um pouco da sua história de vida e fez questão de destacar a paixão por ensinar.

Marcos Carlos resumiu o dia da posse como rito de passagem de um momento muito buscado e esperado. “Eu vim de escola pública e sei que chegou a hora de retribuir tudo que já foi feito por mim”, destaca o professor, que vai lecionar espanhol na rede pública. “É uma língua maravilhosa e rica”, se anima.

A secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, participou com emoção da última posse do ano na Eape. “Hoje é dia de celebrar. Parabéns, professores! Que vocês sejam muitos felizes aqui na Secretaria de Educação. Sei que não é fácil ser professor, mas com muita luta a gente consegue avançar em vários pontos”, frisou.

Todos os novos professores passarão por um treinamento de acolhida, na própria Eape, entre 6 e 8 de janeiro. Nele, receberão as instruções e diretrizes do projeto pedagógico da educação pública no DF.

“Boas expectativas para esse novo momento em que começo como efetiva, podendo seguir ajudando os estudantes”, afirma Ludmila Luna, que já havia trabalhado na Secretaria de Educação do DF como contrato temporário.

Professora de História, Ellen Graziele conta que não consegue se imaginar em outro ofício que não seja dentro de uma sala de aula. “Meu objetivo é dar o melhor de mim. Eu realmente amo o que eu faço”, destacou.

A colega Jéssica Martins completa: “É um dom ser professor. Eu tenho prazer de ver as crianças sendo alfabetizadas”, conta a professora. Ela revela ainda que deseja atuar com o ensino especial na rede pública, principalmente com alunos do espectro autista .

Com essa última nomeação dos professores, foi zerado o cadastro reserva do concurso de efetivos. Foram 3.337 profissionais da educação convocados desde 2019 nas carreiras de assistência e magistério.

Desafios e alegrias

Um privilégio e uma responsabilidade. Assim, resumiu o professor de filosofia Marcos Félix sobre o oficio de ser professor. Ele também foi um dos empossados nesta quarta-feira. “Todos os dias temos a oportunidade de construir novos processos de aprendizagem, ver algo novo, a alegria no olhar de uma criança a cada momento. Mas tudo isso com muita responsabilidade. Somos funcionários da própria sociedade”, argumenta o docente.

Rafaela Xavier, que dá aulas de inglês, conta que foi uma professora da escola pública quem primeiro a inspirou a gostar da língua estrangeira. A partir dali, novos caminhos começaram a aparecer em sua vida. “Eu estou muito ansiosa para começar a dar aulas e mostrar para os alunos que há inúmeras possibilidades nesse mundo. Eu sou fruto da escola pública e fico feliz de voltar ao lugar de onde eu vim”, conta Rafaela.

A professora já atuou como contrato temporário na rede pública no Centro de Ensino Médio 1 do Gama, e lá implementou um projeto de recuperação de aprendizagens on-line de inglês para os alunos do local. Ela pretende seguir com projetos inovadores e multidisciplinares com os estudantes da rede.

Durante a posse, os novos servidores receberam uma cartilha com várias informações para esse início da carreira na Secretaria, como estágio probatório, benefícios, código de ética, legislação, organograma da pasta e telefones úteis, entre outras.

A subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação, Ana Paula Aguiar, destacou a importância dos novos professores que ingressam na educação pública do DF. “Ter vocês aqui é muito importante. Lembrem-se: vocês têm muitas vidas nas mãos, que lhes foram confiadas. O professor é um marco da vida dos alunos, um ponto de apoio. Algumas vezes, acaba sendo um dos únicos recursos e esperanças do aluno”, afirma.

*Com informações da Agência Brasília