GDF entrega primeira etapa da reforma da Rodoviária do Gama

Durante discurso no evento, Ibaneis disse que a construção do novo hospital da região começa no início de 2025

O Governo do Distrito Federal (GDF) entregou, nesta quarta-feira (28), a primeira etapa da reforma da Rodoviária do Gama. A segunda etapa da obra, e conclusão, está prevista para ser entregue em agosto deste ano. O governador Ibaneis Rocha, presente no evento, disse que está programado para o início de 2025 a construção de um novo hospital na região, perto da Universidade de Brasília (UnB) .

O chefe do Executivo do DF também assinou ordem de serviço para reforma do ponto de táxi instalado próximo da rodoviária. Além disso, foram entregues 20 ônibus novos da Viação Pioneira que estarão disponíveis para a população do Gama a partir de segunda-feira (04). De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), até o final de 2024, ocorrerá uma renovação da frota com 753 novos veículos.

A obra beneficia quase 69 mil passageiros que utilizam diariamente o transporte público do Gama. Além disso, as adequações físicas e de logística estão sendo feitas para ampliar a capacidade operacional da rodoviária. Atualmente, circulam pela cidade e para outras regiões administrativas 34 linhas de ônibus.

“Nós estamos fazendo um grande investimento no Gama, sendo uma cidade muito importante para o DF. O Gama estava abandonado há muitos anos com muitos pedidos da comunidade, um deles era a reforma desse terminal rodoviário. Nós pedimos desculpas pelo atraso que tivemos na obra, mas essa foi uma obra feita com o terminal funcionando e isso causou algumas dificuldades”, disse o governador.

“Nós vamos entregar uma escola muito importante para a cidade ainda este ano. Além disso, temos uma programação para no início do próximo ano começar a obra do novo hospital do Gama que é uma necessidade muito grande da população. Ao longo dos anos, foram feitos vários puxadinhos e ampliações, quase que irregulares, no hospital atual da região. Por isso, o hospital não comporta mais o atendimento da população e das regiões no entorno do Gama”, completou Ibaneis.

Na reforma da rodoviária, o GDF investiu, com recursos originários do orçamento da Semob, R$ 8,3 milhões. Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, 75% da obra já está concluída, faltando apenas 25%. A reforma contou com instalações de esgoto, águas pluviais e elétricas, além da troca da cobertura da primeira plataforma e do piso. Foram feitas reformas nos banheiros, lojas de permissionários, salas administrativas e baias de ônibus.

“Na verdade, foi feita uma reconstrução aqui na rodoviária do Gama. Quando nós começamos a reforma a situação era tão complicada que a opção da nossa equipe técnica foi de refazer tudo, da base ao teto. Nós temos agora um novo terminal. Nós utilizamos o espaço que já tínhamos, por isso a dificuldade da obra”, destacou Gonçalves.