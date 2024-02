Dengue: Ibaneis cobra conscientização da população

De acordo com a Secretaria de Saúde, desde o início do ano, o DF já registrou 100 mil casos da doença e 55 mortes causadas por complicações

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) comentou, na manhã desta quarta-feira (28), sobre a importância da conscientização da população no combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e outras doenças. Segundo o mandatário, é preciso ter atenção no descarte irregular de lixo nas ruas e pontos de acúmulo de água.

“Nós estamos fazendo todos os esforços para o atendimento à comunidade para reduzir ao máximo o número de mortes. O número é muito elevado e a gente pede a conscientização da população”, disse Ibaneis.

De acordo com a Secretaria de Saúde, desde o início do ano, o DF já registrou 100 mil casos da doença e 55 mortes causadas por complicações relacionadas a ela. A fala do governador ocorreu durante inauguração da primeira etapa da nova rodoviária do Gama, no Setor Central.

“Pedimos para que a população tenha muito cuidado com a colocação de lixo e de entulho nas ruas, porque ali que está o criadouro, e para que tenha cuidado também com suas residências. Tirar 10 minutos por semana para fazer a limpeza da sua residência é algo muito simples e que tem que ser feito pela população para evitar os focos da dengue”, finalizou.